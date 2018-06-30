В ЛНР рассказали об украинских военных, вывозящих в цинковых гробах оружие из Донбасса

Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) выявила факт вывоза оружия с территории непризнанной республики. Об этом сообщается на сайте луганского информационного центра.

По данным ополченцев, СБУ обнаружила налаженную схему торговли оружием, которую организовало командование украинского батальона.

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«Смертельный товар отправляли из зоны проведения так называемой операции объединенных сил в цинковых ящиках, предназначенных для перевозки погибших военнослужащих», — сказал Марочко.

По его словам, командование украинских военных переложило вину на рядовой состав, чтобы избежать наказания. Марочко подчеркнул, что оружие из региона «рекой течет» на Украину и в страны Восточной Европы.

Ранее на Украине заявили, что разрабатывают «мощнейшую» ракету.