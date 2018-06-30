СМИ: КНДР продолжает работу на секретных ядерных объектах

Американские разведывательные службы считают, что Северная Корея продолжает вести работу на нескольких секретных ядерных объектах, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Ким Чен Ын намерен попытаться скрыть эти объекты, поскольку рассчитывает на уступки в переговорах с администрацией Дональда Трампа.

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«Есть абсолютно недвусмысленные доказательства того, что они пытаются ввести США в заблуждение», — заявил источник.

Он добавил, что в США «пристально следят» за тем, что происходит на территории КНДР.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео на следующей неделе отправится с официальным визитом в КНДР, чтобы обсудить планы северокорейских властей по денуклеаризации Корейского полуострова.