В ДНР заявили о подрыве памятника в Иловайске
Памятный знак «за оборону Иловайска» был взорван на въезде в город. Об этом заявили в министерстве госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА «Новости».
Отмечается, что взрывное устройство сработало ночью. Пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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«Основные версии теракта — это взрыв самого знака, а также попытка сорвать прохождение гумконвоя МЧС России, который утром проезжал по этой дороге», — заявил представитель министерства госбезопасности ДНР.
78 гуманитарный конвой МЧС России доставил в Донецк медикаменты и детское питание.
Ранее сообщалось, что в центре Донецка произошел взрыв в маршрутном такси.