Постпред Сирии в ОЗХО заявил о выполнении обязательства по уничтожению химоружия

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Сирия выполнила обязательства по уничтожению всего химического оружия, передает РИА «Новости» заявление постпреда САР при ОЗХО Бассама Саббага.

«Конвенция по (запрещению) химического оружия является теми правовыми рамками, которые были единогласно согласованы международным сообществом для решения проблемы этого опасного вида оружия массового поражения. Наша организация является техническим столпом обеспечения выполнения конвенции», — сказал Саббаг.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) посчитали, что выводы доклада Технического секретариата ОЗХО по итогам инспектирования научно-исследовательских объектов в Барзе и Джамрайе являются «циничными» и «ангажированными».