МИД об учениях НАТО: Москва приняла меры для обеспечения своей безопасности

<img src="//img.gazeta.ru/files3/222/10976222/RTXDIZT-pic905-895x505-42984.jpg">

Москва приняла все необходимые меры для обеспечения своих интересов безопасности в связи с учениями ВВС НАТО, передает РИА «Новости» заявление замглавы МИД Александра Грушко.

«Предприняли уже все необходимые меры. Если необходимо, будем усиливать наши возможности в этом регионе», — сказал Грушко.

Реклама

Он добавил, что Москва отрицательно относится к учениям ВВС НАТО по защите воздушного пространства стран Балтии, так как они ухудшают состояние региональной безопасности.

«Отрицательно относимся к этой военной активности. Подобные учения ухудшают состояние региональной безопасности. Это прежде всего касается Балтийского региона, который в течение десятилетий был наиболее спокойным в военном отношении», — сказал Грушко.

Ранее Грушко заявил, что последствия возросшей военной активности страны НАТО будут ощущать на собственной безопасности.