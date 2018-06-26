МИД об учениях НАТО: Москва приняла меры для обеспечения своей безопасности
Москва приняла все необходимые меры для обеспечения своих интересов безопасности в связи с учениями ВВС НАТО, передает РИА «Новости» заявление замглавы МИД Александра Грушко.
«Предприняли уже все необходимые меры. Если необходимо, будем усиливать наши возможности в этом регионе», — сказал Грушко.
Он добавил, что Москва отрицательно относится к учениям ВВС НАТО по защите воздушного пространства стран Балтии, так как они ухудшают состояние региональной безопасности.
«Отрицательно относимся к этой военной активности. Подобные учения ухудшают состояние региональной безопасности. Это прежде всего касается Балтийского региона, который в течение десятилетий был наиболее спокойным в военном отношении», — сказал Грушко.
Ранее Грушко заявил, что последствия возросшей военной активности страны НАТО будут ощущать на собственной безопасности.