Мишустин назвал обеспечение участников СВО основной задачей правительства

Власти Российской Федерации продолжат поддерживать участников специальной военной операции (СВО) необходимой техникой и амуницией, правительство будет оперативно предоставлять ветеранам СВО и их семьям льготы и дотации. С таким заявлением выступил российский премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова передает РИА Новости.

«Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в СВО», — заявил глава кабинета министров в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он счел необходимым продолжать обеспечивать участников спецоперации всем необходимым, в том числе оборонной техникой, оружием, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, снаряжением.

Помимо того, Мишустин посчитал важным помогать военнослужащим и их семьям с решением социальных вопросов, быстро предоставлять им льготы и иные меры поддержки.

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддержка военных, принимающих участие в спецоперации на Украине, является первостепенной задачей в регионе.

Ранее Минфин отказал в мерах поддержки по ипотеке для семей военных.