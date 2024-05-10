Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин назвал обеспечение участников СВО основной задачей правительства

Премьер Мишустин: в РФ продолжат поддерживать бойцов СВО снаряжением и льготами

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Власти Российской Федерации продолжат поддерживать участников специальной военной операции (СВО) необходимой техникой и амуницией, правительство будет оперативно предоставлять ветеранам СВО и их семьям льготы и дотации. С таким заявлением выступил российский премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова передает РИА Новости.

«Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в СВО», — заявил глава кабинета министров в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он счел необходимым продолжать обеспечивать участников спецоперации всем необходимым, в том числе оборонной техникой, оружием, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, снаряжением.

Помимо того, Мишустин посчитал важным помогать военнослужащим и их семьям с решением социальных вопросов, быстро предоставлять им льготы и иные меры поддержки.

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддержка военных, принимающих участие в спецоперации на Украине, является первостепенной задачей в регионе.

Ранее Минфин отказал в мерах поддержки по ипотеке для семей военных.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами