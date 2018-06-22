В Иране заявили о «вполне вероятном» выходе страны из СВПД

Замглавы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что страна может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе в ближайшее время. Об этом сообщает Tasnim.

По словам Аракчи, время ожидания Ирана подошло к концу и «вполне вероятно», что страна выйдет из соглашения в ближайшие недели.

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«Я не могу сказать, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна и может привести нас к достижению общего решения по сохранению СВПД», — заявил Аракчи.

Он заметил, что иранская сторона все еще надеется на то, что предложение Европы будет приемлемым для Тегерана.

Ранее спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не станет слишком долго ждать решения Европы по Совместному всеобъемлющему плану действий.