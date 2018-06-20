Южная Корея отменила военные учения ради переговоров с КНДР

Южная Корея отложила проведение военных учений ради продолжения диалога с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на анонимный источник в военном министерстве Южной Кореи.

Ежегодные трехдневные военные учения «Тхэгык» (Taegeuk) должны были начаться на следующей неделе во вторник, 26 июня. По словам источника в южнокорейском военном ведомстве, позднее для учений выберут наиболее подходящее время и форму проведения. При этом отмечается, что их будущее пока неопределенно.

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Учения под кодовым названием «Тхэгык» ежегодно проводятся в Южной Корее с 1996 года в мае или июне. В этом году их отменяют впервые в истории.

Днем ранее стало известно об отмене совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian, запланированных на август.

Ранее в МИД России отреагировали на приостановку учений США и Южной Кореи.