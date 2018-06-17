Более 69 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что более 69 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

«Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 69 237 жителей Восточной Гуты», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Россия совместно с сирийским правительством продолжается выполнение мероприятий постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс.

При этом не прекращается работа по нормализации гуманитарной обстановки и в других районах Сирии.

Ранее сообщалось, что за сутки более 320 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута.