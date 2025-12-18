На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как не получить штраф в 15 тыс. руб. за украшение рабочего места

Юрист Хаминский: за украшение рабочих мест грозит штраф в 15 тысяч рублей
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Россиян могут оштрафовать на 15 тыс. руб., если они украшают рабочие места к Новому году с нарушением правил пожарной безопасности. Об этом сообщил РИА Новости глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт рассказал, что работодатель может привлечь сотрудника к ответственности, если украшение его рабочего места угрожает здоровью коллег.

«Компанию же инспекция может оштрафовать по статье 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда»). Штраф для юридических лиц достигает 80 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 200 тысяч рублей», — уточнил он.

Юрист добавил, что за нарушение правил пожарной безопасности граждан могут оштрафовать на 15 тыс. руб., а фирмы — на 400 тыс. руб. В случае причинения тяжкого вреда здоровью может грозить уголовная ответственность и тюремное заключение до семи лет.

По словам Хаминского, запрещено использовать самодельные гирлянды, несертифицированные световые приборы и украшения, которые работают от розетки. Даже искусственная ель может загореться.

«Особенно строгие правила действуют для производственных помещений, цехов и заводов. Работодатель вправе запрещать ношение любых украшений (колец, цепочек, часов), если это прописано в локальных актах по охране труда. Это связано с риском травм при работе с оборудованием», — отметил специалист и посоветовал согласовывать украшение рабочего места с начальством и службой охраны труда.

Хаминский заявил, что безопасно это можно сделать, если использовать бумажный, текстильный или настольный декор, не требующий подключения к электросети.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров рассказал, что россиянам может грозить штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за размещение новогодних гирлянд на фасадах домов, окнах или в подъездах.

Ранее россиянам напомнили о нюансах режима тишины в новогодние праздники.

