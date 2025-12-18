На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп обсудил с юристом возможность своего третьего срока

WSJ: Трамп обсудил с юристом возможность третьего президентского срока
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп обсуждал с юристом Аланом Дершовицем возможность своего третьего президентского срока, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Во вторник, 16 декабря, глава государства обсудил с Дершовицем черновик его книги «Может ли президент Трамп по Конституции переизбираться на третий срок?». На встрече с политиком в Овальном кабинете Белого дома юрист сказал лидеру, что ясности по этому вопросу нет. В книге автор описал множество сценариев, когда выдвижение на третий срок возможно.

Трамп пообещал ее прочитать, а Дершовиц после встречи высказал мнение, что действующий лидер больше не будет выдвигаться в президенты.

По мнению юриста, глава государства мог бы остаться у власти, если бы члены коллегии выборщиков воздержались от голосования, а решение о новом президенте принимал бы конгресс.

Такой вариант развития событий профессор юридического факультета университета Хофстра Джеймс Сэмпл назвал «абсурдным». Однако он описал «единственный сценарий», по поводу которого у него есть основания для беспокойства: когда новый президент уйдет в отставку после вступления в должность, а его место займет Трамп.

Действующий президент США неоднократно заявлял, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к американской Конституции. Серьезен ли Трамп в своих намерениях и сможет ли он обойти запрет, прописанный в основном законе, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван кандидат на пост президента США в 2028 году.

