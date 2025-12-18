На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько выступлений Долиной состоится перед Новым годом

Долина шесть раз выступит перед зрителями до Нового года
true
true
true
close
Global Look Press

Певица Лариса Долина выступит перед зрителями еще шесть раз до наступления Нового года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ближайшее выступление артистки состоится 21 декабря. Долина споет на концерте «Рождество с Григорием Лепсом», который состоится на площадке Live Арена. Стоимость билетов начинается с 8,5 тыс. рублей.

Спустя три дня Долина выступит с сольным концертом в московском баре Petter в Москве. Цены на билеты составят от 9,5 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

30 декабря певица вместе со своими лучшими студентами даст концерт в Джаз-клубе Алексея Козлова в Москве. Стоимость билетов варьируется от 5 тыс. до 12,9 тыс. рублей.

Кроме того, Долина выступит не только как певица, но и в качестве актрисы. 26 и 27 декабря она сыграет в Театре на Таганке в спектакле режиссера Алексея Франдетти «Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит», а в канун Нового года — в спектакле «Фигаро» Дениса Бокурадзе. Цены на билеты достигают 15 и 12 тыс. рублей соответственно.

По словам представителя Долиной Сергея Пудовкина, декабрьский график артистки не менялся. Он подчеркнул, что зрители прекрасно встречали и провожали певицу.

17 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что для московских пенсионерок провели экскурсию у дома Долиной в Хамовниках.

Ранее стало известно, что круглый стол в Госдуме с участием Долиной перенесли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами