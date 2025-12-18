Стало известно, сколько выступлений Долиной состоится перед Новым годом

Долина шесть раз выступит перед зрителями до Нового года

Певица Лариса Долина выступит перед зрителями еще шесть раз до наступления Нового года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ближайшее выступление артистки состоится 21 декабря. Долина споет на концерте «Рождество с Григорием Лепсом», который состоится на площадке Live Арена. Стоимость билетов начинается с 8,5 тыс. рублей.

Спустя три дня Долина выступит с сольным концертом в московском баре Petter в Москве. Цены на билеты составят от 9,5 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

30 декабря певица вместе со своими лучшими студентами даст концерт в Джаз-клубе Алексея Козлова в Москве. Стоимость билетов варьируется от 5 тыс. до 12,9 тыс. рублей.

Кроме того, Долина выступит не только как певица, но и в качестве актрисы. 26 и 27 декабря она сыграет в Театре на Таганке в спектакле режиссера Алексея Франдетти «Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит», а в канун Нового года — в спектакле «Фигаро» Дениса Бокурадзе. Цены на билеты достигают 15 и 12 тыс. рублей соответственно.

По словам представителя Долиной Сергея Пудовкина, декабрьский график артистки не менялся. Он подчеркнул, что зрители прекрасно встречали и провожали певицу.

17 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что для московских пенсионерок провели экскурсию у дома Долиной в Хамовниках.

Ранее стало известно, что круглый стол в Госдуме с участием Долиной перенесли.