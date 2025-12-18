На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Город в Хабаровском крае завалило снегом

Amur Mash: в Николаевске-на-Амуре прошел сильнейший снегопад
Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

Расположенный в Хабаровском крае город Николаевск-на-Амуре засыпало снегом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Порывы ветра в городе достигают 20 метров в секунду. Сугробы достали высоты вторых этажей. Многие подъезды многоквартирных домов занесло так сильно, что проживающие в них люди не смогли выйти наружу. По улицам больше невозможно передвигаться на автомобилях. Их сменили снегоходы, стоимость поездки на которых — не менее 500 рублей.

Городские власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации и перевели школы на дистанционное обучение.

В соседних поселках Чныррах и Константиновка отсутствует электричество, в Нижнем Пронге нет света в десятках домов.

26 ноября сообщалось, что около 9,6 тысячи жителей Смоленской области остались без света из-за снегопада.

6 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сильный снегопад оставил без электричества почти пять тысяч жилых домов в Иркутске и его пригородах.

Синоптик Вильфанд предупредил об опасных природных явлениях в России.

