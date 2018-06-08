В Индии назвали приобретение у России С-400 «почти решенным делом»

В Индии высокопоставленный источник в Минобороны заявил, что переговоры о приобретении российских ракетных систем С-400 почти завершены. Об этом пишет The Business Standard.

Отмечается, что индийская сторона недовольна критикой, которую высказывают в США по отношению к переговорам. Американская сторона подчеркнула, что приобретение у России С-400 негативно скажется на сотрудничестве с Индией в оборонной сфере.

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«Это почти решенное дело. Осталось только решить, будет ли соглашение подписано во время встречи премьер-министра Нарендры Моди с президентом Владимиром Путиным в этом году», — рассказал источник.

При этом уточняется, что Индия намерена добиться гарантий, что США не введут против страны санкции.

Ранее Турция отказалась по требованию США отменить поставки С-400.