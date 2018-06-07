СМИ: КНР может направить истребитель для сопровождения Ким Чен Ына в Сингапур

Правительство Китая может направить истребитель для сопровождения самолета лидера КНДР Ким Чен Ына на пути в Сингапур для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.

По данным издания, самолеты КНР могут сопровождать борт северокорейского лидера, когда он будет пролетать в воздушном пространстве Китая.

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Как отмечается, таким образом Пекин планирует усилить свое влияние на Северную Корею.

По мнению источника, если Китай пойдет на данный шаг, это станет сигналом для Южной Кореи и США о том, что КНР поддерживает правительство Северной Кореи.

Ранее в Белом доме назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына.