Глава Пентагона назвал условие для ослабления давления на КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис ALLISON SHELLEY

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Северная Корея может рассчитывать на ослабление международного давления только после шагов к денуклеаризации. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, для ослабления давления властям КНДР необходимо предпринять меры по проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

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Он также подчеркнул, что до этого момента США продолжат исполнять резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее.

Говоря о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, Мэттис заявил, что «предстоит непростая дорога в этом направлении».

Ранее Мэттис обозначил роль Пентагона в переговорах Вашингтона и Пхеньяна.