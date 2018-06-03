Глава Пентагона назвал условие для ослабления давления на КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Северная Корея может рассчитывать на ослабление международного давления только после шагов к денуклеаризации. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, для ослабления давления властям КНДР необходимо предпринять меры по проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

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Он также подчеркнул, что до этого момента США продолжат исполнять резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее.

Говоря о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, Мэттис заявил, что «предстоит непростая дорога в этом направлении».

Ранее Мэттис обозначил роль Пентагона в переговорах Вашингтона и Пхеньяна.