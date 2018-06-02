Израиль ответил на ракетную атаку со стороны сектора Газа

Израильские вооруженные силы нанесли удар по территории сектора Газа в ответ на ракетную атаку, о которой ранее сообщила армия Израиля. Об этом сообщает Press TV.

Ранее сообщалось, что израильская ПВО перехватила ракету, запущенную из палестинского сектора Газа по Израилю.

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Одна ракета была перехвачена системой «Железный купол», вторая, вероятно, упала на территории сектора Газа.

До этого США заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев.