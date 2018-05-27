СМИ: хуситы выпустили ракету по правительственным войскам Йемена

На западе Йемена группировка хуситов «Ансар Аллах», которая удерживает власть в Йемене, выпустила ракету по концентрации войск президента страны Абд-Раббу Мансура Хади. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ударная группа ракетных сил хуситов выпустила ракету типа M-2 против концентрации сил президента страны на побережье Йемена.

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Ранее сообщалось, что представитель группировки хуситов «Ансар Аллах» Хусейн аль-Ази заявил о готовности к заключению мира с президентом страны Абд-Раббу Мансуром Хади и арабской коалицией.

Как отмечалось, он также выразил уверенность в том, что желание мира со стороны Саудовской Аравии могло бы помочь процессу урегулирования в Йемене.