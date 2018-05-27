СМИ сравнили китайский J-20 с российским Су-57

Журнал The National Interest сравнил возможности истребителей нового поколения Су-57 и J-20.

По данным издания, российский Су-57 отличается большей маневренностью, даже с двигателем первого этапа AL-41F1. При этом китайский J-20 также уступает Су-57 в скоростных характеристиках.

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Как отмечается, китайский истребитель отличается от российского большей скрытностью. При его разработке Китай использовал стелс-технологию, как на американских самолетах F-35.

Однако, по мнению экспертов, Россия не делала упор на скрытность при разработке Су-57. Следовательно, Су-57 и J-20 изначально были разработаны для выполнения разных задач.

Ранее СМИ сравнили американский F-22 с российским Су-57.