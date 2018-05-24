Помпео: США предлагают Турции альтернативы российским С-400

США предлагают Турции альтернативы зенитно-ракетным комплексам С-400, которые Анкара намерена приобрести у России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА «Новости».

Выступая на слушаниях в сенате, Помпео назвал такое желание Турции «неправильным».

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«Обладание ими С-400 несет много проблем между нами и ними, между Турцией и НАТО. Мы оказываем на них дипломатическое давление, также предлагаем им альтернативы», — заявил госсекретарь США.

Он также выразил надежду, что действия Анкары будут больше соответствовать целям НАТО.

Ранее в Турции подтвердили намерение купить у России С-400, несмотря на возможные санкции.