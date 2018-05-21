Шойгу прибыл в Ташкент на встречу с президентом Узбекистана

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ташкент, где обсудит вопросы международной и региональной безопасности, а также российско-узбекское двустороннее сотрудничество, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала его пресс-секретарь Россияна Марковская.

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«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан. В соответствии с программой визита министр обороны РФ будет принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, а также проведет рабочую встречу с министром обороны республики генерал-майором Абдусаломом Азизовым», — сказала Марковская.

Она подчеркнула, что «в ходе переговоров глава российского военного ведомства обсудит проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества».