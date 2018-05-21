В Болгарии объяснили невозможность закупки российских истребителей МиГ

Президент Болгарии Румен Радев считает невозможной закупку истребителей у российской стороны. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

По его словам, страна намерена модернизировать свои военно-воздушные силы и для этого приобретет боевые самолеты нового типа. В соответствии с требованиями правительства страны такие истребители должны быть произведены и находиться на вооружении в странах, которые входят в Евросоюз или НАТО.

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«Это требование дает ответ на вопрос, так что давайте будем реалистами — покупка дополнительных истребителей МиГ невозможна», — заявил Радев.

Он также добавил, что имеющуюся советскую технику Болгарии будут поддерживать в состоянии боевой готовности.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность министру иностранных дел Турции Ахмету Чавушоглу в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.