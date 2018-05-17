Минобороны: Вашингтон хочет превратить ОЗХО в инструмент политического давления

Министерство обороны России заявило, что Вашингтон желает превратить ОЗХО в подконтрольный для манипуляций США инструмент политического давления на Сирию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ведомства, «инициаторы ракетного удара пытаются заставить ОЗХО озвучить любые обвинения Дамаску.»

Минобороны также отмечает, что Вашингтон планирует использовать это как повод «для наделения «миссии по установлению фактов» новыми полномочиями — установлению «ответственных».

Ранее в Совбезе ООН назвали срок получения доклада ОЗХО по химатаке в Сирии.

4 мая эксперты ОЗХО завершили работу в Думе.