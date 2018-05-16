Более половины россиян увидели угрозу третьей мировой войны из-за Сирии

Более 50% россиян видят угрозу начала третьей мировой войны из-за ситуации в Сирии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Респондентов спросили, опасаются ли они, что нынешнее обострение отношений России с западом по поводу Сирии может перерасти в третью мировую войну.

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О больших опасениях сообщили 16% опрошенных, еще 41% заявил, что есть некоторые опасения.

Исследователи также спросили россиян, следят ли они за событиями в Сирии. Почти треть из них (31%) сообщили, что следят внимательно, еще 55% указали, что немного знают о происходящем в стране, но не следят пристально.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов России.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что показал российский опыт в Сирии.