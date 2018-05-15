Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона

Американская исследовательская группа при Университете имени Джона Хопкинса заявила, что КНДР приступила к демонтажу ядерного полигона Пхунгери. Отчет экспертов опубликован на сайте 38 North.

«Демонтаж испытательного полигона уже начался. В частности, было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов», — говорится в документе.

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Как отмечается, также на Пхунгери частично демонтированы рельсы для вагонеток.

Однако, по словам экспертов, «более значимые сооружения вокруг объекта пока остаются нетронутыми».

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР.