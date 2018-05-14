Белый дом обвинил ХАМАС в столкновениях в секторе Газа

Источник в Белом доме заявил, что ответственность за большое количество жертв в столкновениях израильской армии и палестинцев лежит на палестинском исламистском движении ХАМАС, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.

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«Нет никакого обоснования безрассудству и цинизму, которые продемонстрировало ХАМАС, когда убеждало людей участвовать в насилии, которое подвергло их ужасному риску. Как говорил государственный секретарь [Майк Помпео], у Израиля есть право на самозащиту», — сказал источник.

Также ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разгон палестинской демонстрации в секторе Газа является мерой по защите границы государства.