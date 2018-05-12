В НАТО увидели масштабное «возрождение» российской армии

В течение последнего десятилетия наблюдается «заметный уровень» возрождения российской армии. Об этом говорится в докладе аналитика исследовательского подразделения НАТО Диего Руис Палмера, опубликованном Оборонным колледжем альянса, передает РИА «Новости».

«С 2009 года становится все очевиднее, что Вооруженные силы России быстро восстанавливаются после почти двух десятилетий упадка и недостаточного внимания в период после окончания «холодной войны». Масштаб этого восстановления за десятилетие заметен», — говорится в публикации эксперта.

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По его мнению, Россия в настоящее время является «единственной страной в Европе», способной проводить внезапные учения и задействовать в учебной подготовке соединения сил и средств численностью от 60 тыс. человек.

Руис Палмер также подчеркнул, что опыт операций в Сирии «создал новую базу для оперативных навыков и тылового потенциала российских военных».

Ранее в НАТО пожаловались на эффективность «российской пропаганды».