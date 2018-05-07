Генерал сирийской армии рассказал о борьбе с ИГ в Дамаске

Генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф заявил, что правительственный войска скоро «разрежут» на две части подконтрольные террористам «Исламского государства» территории южных кварталов Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За последние сутки мы продвинулись на 500 метров, с другой стороны наступает другая бригада нашей армии. Скоро мы встретимся, а значит разрежем территорию, занимаемую боевиками «Исламского государства», на две части. А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов», — сказал генерал.

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Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилой квартал сирийского города Алеппо.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.