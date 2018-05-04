В МИД России не поверили в намерение США вывести войска из Сирии

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что американская сторона не планирует выводить войска с сирийской территории, передает РИА «Новости».

«Они (США. — Газета.Ru) и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает, где американские войска появились, то они там надолго», — сказал Сыромолотов.

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По его словам, в настоящее время США занимаются обустройством базы в районе Эль Танфа.

«…зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?» — заметил Сыромолотов.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США пока не станут выводить свои войска из Сирии, так как боевики «Исламского государства» усиливают свои операции.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.