В Сирии разбился российский истребитель

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В Сирии произошло крушение российского истребителя Су-30СМ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Как отмечается, инцидент произошел утром у аэродрома Хмеймим.

«Около 9.45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что авиабаза Хмеймим в Сирии 31 декабря подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов.