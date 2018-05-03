В Сирии разбился российский истребитель
В Сирии произошло крушение российского истребителя Су-30СМ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Как отмечается, инцидент произошел утром у аэродрома Хмеймим.
«Около 9.45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что авиабаза Хмеймим в Сирии 31 декабря подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов.