США заявили о начале операции против последних оплотов ИГ в Сирии

США вместе с союзниками начинают операцию по освобождению последних оплотов «Исламского государства» в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Борьба будет тяжелой, но мы вместе с партнерами одержим победу... Дни ИГ, контролирующей территории в Сирии и терроризирующей людей, подходят к концу», — говорится в сообщении.

Реклама

Также отмечается, что коалиция намерена защитить границы Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана от боевиков.

«Мы будем активизировать женевский процесс в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 и мобилизовать международные ресурсы для решения неотложных гуманитарных задач и потребностей в стабилизации в Сирии», — добавили в Госдепартаменте.

Ранее СМИ сообщили о 25 погибших в Сирии при атаке коалиции.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.