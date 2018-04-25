Американские СМИ рассказали о российском оружии «судного дня»

Использование российского комплекса «Статус-6» может вызвать цунами и привести к разрушению прибрежных городов. Об этом сообщает The Business Insider.

Как отмечается, речь идет комплексе «Статус-6», который за границей называют оружием «судного дня». Такой комплекс может перемещать боеголовки мощностью 50 Мт и привести к возникновению волн, высота которых может достичь 100 м.

Ранее британские СМИ испугались новой российской авиабомбы «Дрель». Сообщается, что презентация авиабомбы усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны.