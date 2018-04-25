МИД озабочен размещением медико-биологических лабораторий США у российских границ

МИД России заявил об озабоченности размещением американских медико-биологических лабораторий у российских границ. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Все большую озабоченность у нас вызывает деятельность Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в разных районах мира, в том числе в непосредственной близости от российских границ. Наиболее показателен в этом плане так называемый «Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Лугара» в пригороде Тбилиси — лаборатория высокого уровня биологической изоляции», — говорится в комментарии к докладу Госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (КВРН).

Ранее МИД заявил, что США преднамеренно искажают положения военной доктрины России, касающиеся возможности применения ядерного оружия.