Лавров обвинил США в шантаже из-за заявлений о поставках С-400 Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шантажом заявление помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла о том, что Анкара после покупки у России ЗРК С-400 может попасть под санкции, передает РИА «Новости».

«То, что заявил господин Митчелл, что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, это как раз пример такой попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний», — сказал Лавров.

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Он также напомнил о словах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что решение о закупке С-400 является национальным решением Турции.

Ранее сообщалось, что Столтенберг назвал требования к военным возможностям разных стран-участниц НАТО решением не альянса, а союзников.