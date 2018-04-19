Белый дом связал с Россией упрощенные правила экспорта американского оружия

Директор управления Белого дома США по торговой и промышленной политике Питер Наварро заявил, что Соединенные Штаты упрощают правила экспорта американского оружия, чтобы союзники и партнеры меньше зависели от России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предоставление нашим союзникам и партнерам большего доступа к американскому оружию также уменьшит их зависимость не только от китайских подделок, но и от российских систем, что согласуется с противодействием американским противникам через Закон о санкциях [CAATSA]», — сказал Наварро.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что готовы вернуться к вопросу о поставках С-300 в Сирию. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать текст послания Владимира Путина о поставках С-300 сирийской стороне.