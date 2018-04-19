В США испугались возможной реакции России на пролет ракет над ее территорией

В исследовательском центре конгресса США опасаются, что при запуске обычных ракет по предполагаемому противнику российская и китайская стороны могут решить, что США использовали ядерные ракеты, и ответить аналогичным образом. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет ведомства о проблемах, связанных с концепцией быстрого глобального удара.

Согласно разработанной в США системе, Вашингтон должен иметь возможность нанести удар по любой цели на планете в течение часа, что может повысить усилия США по «сдерживанию и победе над противниками», а также позволит атаковать важные цели в начале и в течение конфликта.

Реклама

В документе отмечается, что американская сторона намеревалась запускать ракеты над Северным полюсом, которые теоретически могут пролететь над территорией России и Китая, направляясь к цели. Чтобы избежать возможного зеркального ответа, в документе предлагается заранее уведомлять Россию о пуске ракет или создать горячую линию для коммуникации после запуска.

Ранее американская подводная лодка Hartford застряла во льдах Арктики во время учений, целью которых является в том числе и подготовка к противостоянию с Россией в регионе.