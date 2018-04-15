Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Сирии, передает Vatican News.

«Меня сильно беспокоит нынешняя мировая обстановка, в которой, несмотря на имеющиеся у международного сообщества инструменты, по-прежнему сложно договориться об общих действиях в пользу мира в Сирии и других регионах», — сказал он.

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Понтифик призвал стороны конфликта приложить все усилия для нормализации ситуации.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел телефонный разговор с папой Римским Франциском, в котором обсудил ракетный удар по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.