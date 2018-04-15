«Хезболла» опровергла сообщения о взрыве около Алеппо

Сообщения о взрыве на юге провинции Алеппо не соответствуют действительности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ливанской военизированной организации «Хезболла».

«Сообщения, которые передали ряд спутниковых телеканалов и новостные интернет-порталы, неправда», — говорится в заявлении.

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Ранее СМИ сообщили, что в сельской местности крупнейшего сирийского города Алеппо произошел взрыв.

Как отмечалось, взрыв произошел к югу от Алеппо. Причина взрыва или его цель неизвестны.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.