Косачев связал удары по Сирии с попыткой помешать работе миссии ОЗХО

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Ракетные удары США, Британии и Франции по Сирии, вероятно, являются попыткой создать сложности для миссии ОЗХО. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передает РИА «Новости».

«Это с высокой степенью вероятности попытка создать сложности для миссии ОЗХО, как раз сегодня начинающей свою работу в Гуте, или вообще сорвать ее», — сказал Косачев.

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Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ударам присоединились Великобритания и Франция.

По предварительным данным, в результате ракетных ударов пострадали от трех до шести мирных жителей.

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