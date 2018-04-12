В Греции потерпел крушение военный самолет
Самолет греческих ВВС упал в Эгейское море, сообщает News247.gr.
Со ссылкой на данные генштаба Греции издание сообщает, что самолет Mirage 2000-5, возвращавшийся в составе группы других самолетов после операции по перехвату, около 12.15 по местному времени пропал с радаров в девяти морских милях к северо-востоку от острова Скирос.
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Министр национальной обороны страны в твиттере подтвердил, что пилот Mirage 2000 погиб.
Предполагаемую зону крушения обследуют в помощью вертолетов.
Ранее сообщалось, что в американском штате Невада разбился истребитель F-16. Инцидент произошел на военно-воздушной базе ВВС США «Неллис». По словам местных чиновников, самолет рухнул во время тренировочного полета.