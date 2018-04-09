Небензя рассказал о новой серии «химического сериала» в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в 2013 году начался «химический сериал» в Сирии, передает РИА «Новости».

«Начавшийся в 2013 году «химический сериал» нам продолжают демонстрировать с таким расчетом, чтобы каждая новая серия перекрывала своим резонансом предыдущую», — сообщил он.

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По его словам, «внешние спонсоры в лице ведущих западных стран готовы были (схватиться) за любую соломинку, чтобы сохранить хотя бы небольшой очаг террористического сопротивления на расстоянии выстрела от сирийской столицы, чтобы боевики и дальше могли терроризировать простых жителей, отнимать у них еду и выпрашивать у международного сообщества гуманитарную помощь».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Россия нарушила обязательства по ликвидации программы химического оружия в Сирии.