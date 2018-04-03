Названа дата первого плавания китайского авианосца собственного производства

Тестовое плавание первого китайского авианосца Type 001A, который полностью построили в Китае, состоится в конце апреля в Бохайском заливе. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

«Пекин проведет торжественную церемонию к первому плаванию, потому что Type 001A — это первый авианосец, который был полностью спроектирован и построен в Китае. Тестовый рейс корабля скорее всего пройдет накануне 69-й годовщины основания ВМС народно-освободительной армии Китая 23 апреля», — сказал источник.

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Type 001A станет вторым авианосцем в составе китайских ВМС и первым, который спроектировали и построили в Китае. Его строительство велось с 2013 года. на борту корабля могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

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