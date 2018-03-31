Россия пригласила лидеров Израиля и Палестины после конфликта в Газе
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия подтверждает готовность принять лидеров Израиля и Палестины для переговоров после столкновений в Газе, передает РИА «Новости».
Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН Сафронков отметил, что ближневосточное урегулирование «должно строиться на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и Арабскую мирную инициативу».
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«Подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров», — сказал он.
Ранее сообщалось, что совбез ООН проведет экстренное совещание после столкновений на границе Израиля и сектора Газа.