В Минобороны заявили об изменении госпрограммы вооружения после послания Путина

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал об изменениях планов деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения до 2027 года. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.ru».

По его словам, изменения связаны с теми задачами, которые глава государства наметил в своем послании.

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«Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск», — сказал Шойгу.

Ранее Шойгу рассказал, что в Сирии боевики трижды за неделю пытались применить химоружие.