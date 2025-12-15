На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водонаева об отмене Долиной: «Пока только шумиха»

Телеведущая Водонаева заявила, что Долину еще не отменили
true
true
true
close
Telegram-канал «VODA»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева заявила в интервью Евгении Медведевой, что народную артистку России Ларису Долину пока не отменили из-за скандала с квартирой.

Водонаева утверждает, что культура отмены не работает в России. Она привела в пример скандалы с Маратом Башаровым и Михаилом Ефремовым.

«Пока только шумиха. И она еще не скоро уляжется. Послушай, у нас Марат Башаров всю жизнь ведет «Битву экстрасенсов» на федеральном канале. При этом не секрет, что он ломал нос своей бывшей жене, что он распускал руки с другими женщинами. У нас нет культуры отмены», — поделилась блогерша.

Водонаева назвала дело Долиной «интересным кейсом». По словам знаменитости, ей любопытно, к чему это все приведет. Однако, как отметила блогерша, есть множество примеров, когда звезду не отменяли и продолжали показывать на федеральных каналах после скандалов.

По словам Водонаевой, ей неважно, будут отменять Долину или нет. Она считает, что народная артистка должна вернуть деньги купившей у нее квартиру Полине Лурье. Как подчеркнула телеведущая, покупательница жилья не виновата в том, что звезда связалась с мошенниками.

Ранее певица Слава задумалась подать в суд на Ларису Долину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами