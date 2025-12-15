Водонаева об отмене Долиной: «Пока только шумиха»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева заявила в интервью Евгении Медведевой, что народную артистку России Ларису Долину пока не отменили из-за скандала с квартирой.

Водонаева утверждает, что культура отмены не работает в России. Она привела в пример скандалы с Маратом Башаровым и Михаилом Ефремовым.

«Пока только шумиха. И она еще не скоро уляжется. Послушай, у нас Марат Башаров всю жизнь ведет «Битву экстрасенсов» на федеральном канале. При этом не секрет, что он ломал нос своей бывшей жене, что он распускал руки с другими женщинами. У нас нет культуры отмены», — поделилась блогерша.

Водонаева назвала дело Долиной «интересным кейсом». По словам знаменитости, ей любопытно, к чему это все приведет. Однако, как отметила блогерша, есть множество примеров, когда звезду не отменяли и продолжали показывать на федеральных каналах после скандалов.

По словам Водонаевой, ей неважно, будут отменять Долину или нет. Она считает, что народная артистка должна вернуть деньги купившей у нее квартиру Полине Лурье. Как подчеркнула телеведущая, покупательница жилья не виновата в том, что звезда связалась с мошенниками.

Ранее певица Слава задумалась подать в суд на Ларису Долину.