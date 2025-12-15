Мишустин рассказал, каким нужно сделать высшее образование в РФ

Мишустин: высшее образование в РФ нужно сделать профессионально ориентированным

Высшее образование в России необходимо сделать профессионально ориентированным. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Глава правительства посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ «Технополис Москва». Он отметил рост числа учащихся в колледжах по всей стране.

«Мы должны подойти к высшему образованию - сделать его профессионально ориентированным туда, где основные инвестиции, государственные программы, национальные проекты», — сказал Мишустин.

Результатом работы на данном направлении должно стать в первую очередь выполнение национальных целей развития, отметил глава правительства.

До этого депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым направили премьеру Михаилу Мишустину обращение с предложением ограничить стоимость платного обучения в российских вузах. Инициатива предполагает, что цена не должна превышать 115% от нормативных затрат на подготовку студентов.

Ранее Минобороны отказалось упрощать набор в военные вузы.