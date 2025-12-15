На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа причина пропажи туристов в Пермском крае

СК Пермского края: у пропавших туристов сломался транспорт и закончилось топливо
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

У туристов, пропавших в Пермском крае, по предварительным данным, сломался транспорт и закончилось топливо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Предварительно установлено, что у группы произошли поломки транспорта, а также закончилось топливо, в связи с чем туристы организовали привал и ожидали помощи. Сегодня вечером они были найдены в лесном массиве. По предварительным данным, никто из них не пострадал. В настоящее время людей перевозят на туристическую базу, где они будут осмотрены медиками», — сказали там.

Группа туристов на снегоходах пропала 13 декабря при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. Изначально на туристическую базу вернулись только двое из 15 человек.

15 декабря МЧС России сообщило об еще одной потерявшейся группе туристов.

Позже поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что обе группы туристов, пропавших в Прикамье, найдены живыми.

Ранее были названы главные версии пропажи семьи Усольцевых в тайге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами