Названа причина пропажи туристов в Пермском крае

У туристов, пропавших в Пермском крае, по предварительным данным, сломался транспорт и закончилось топливо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Предварительно установлено, что у группы произошли поломки транспорта, а также закончилось топливо, в связи с чем туристы организовали привал и ожидали помощи. Сегодня вечером они были найдены в лесном массиве. По предварительным данным, никто из них не пострадал. В настоящее время людей перевозят на туристическую базу, где они будут осмотрены медиками», — сказали там.

Группа туристов на снегоходах пропала 13 декабря при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. Изначально на туристическую базу вернулись только двое из 15 человек.

15 декабря МЧС России сообщило об еще одной потерявшейся группе туристов.

Позже поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что обе группы туристов, пропавших в Прикамье, найдены живыми.

