«Побили битой»: приморцы толпой напали на человека на проезжей части и попали на видео

В Приморье на видео сняли, как люди толпой избили человека на проезжей части
Во Владивостоке люди толпой избили человека на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«На Добровольского хулиганы избили толпой человека. Видео снято накануне в районе 43-го дома по улице Добровольского. На записи видно, как группа мужчин выходит из машины и направляется к стоящим в дворе молодым людям. Одного из них начинают бить. Пострадавший попытался сбежать, но его догнали и побили палкой или битой», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько человек подходят к мужчине и начинают бить. Тогда владивостокец решает сбежать, но нарушители догоняют человека возле одной из припаркованных машин и наносят еще несколько ударов.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области таксист побил школьницу из-за того, что она не отменила заказ. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее в Челябинске водитель обматерил инвалида, который на коляске выпал из автобуса.

