Журналистам Baza продлили домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест главреду Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и его коллеге продюсеру Татьяне Лукьяновой по делу о взятках сотрудникам МВД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Продлить Трифонову и Лукьяновой домашний арест до 23 января 2026 года», — говорится в документе.

В ходе заседания адвокат Трифонова обратился к суду с просьбой смягчить меру пресечения или разрешить его клиенту прогулки. Кроме того, сторона защиты требовала разрешить смену квартиры для отбывания ареста в связи с недавно завершившимся ремонтом в жилье главреда канала — следователь поддержал ходатайство.

18 сентября суд отпустил журналистов из СИЗО под домашний арест. Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в этом деле, в ходе очных ставок заявили, что Трифонов был осведомлен об их должностях. Однако они отказались раскрыть детали знакомства с журналистом. Полицейские добавили, что лично с Трифоновым не общались, а контактировали исключительно через мессенджер Telegram.

Ранее журналист Арам Габрелянов купил Telegram-канал Baza.