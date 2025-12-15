На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чувашии пострадавшим от атак БПЛА окажут единовременную матпомощь

Все пострадавшие при атаках БПЛА на Чувашию получат по 15,6 тысячи рублей
true
true
true
close
Телеграм-канал »Подъём»

Каждый пострадавший в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Чувашию получит единовременную материальную помощь в размере 15,6 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер республики Владимир Степанов.

Он рассказал, что власти предусмотрели для пострадавших компенсации как за ущерб здоровью, так и за утраченное имущество и поврежденный автомобиль. Кроме того, гражданам полагается единоразовая материальная поддержка.

«Единовременная материальная помощь на каждого пострадавшего составит 15,6 тыс. рублей при условии постоянной прописки в зоне ЧС», — отметил Степанов.

Вице-премьер уточнил, что обратиться за выплатой необходимо в течение одного месяца со дня объявления чрезвычайной ситуации. Жители могут подать соответствующее заявление через многофункциональный центр (МФЦ), отдел социальной защиты по месту жительства или портал «Госуслуги».

9 декабря украинские БПЛА атаковали Чебоксары в Чувашии. В результате ударов пострадали 14 человек. Также в городе выявили повреждение зданий и припаркованных рядом автомобилей. Как писали СМИ, украинские военные использовали для атак дроны типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Саратовской области пообещали выделить средства из резерва на помощь пострадавшим при атаке БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами