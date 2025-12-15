В Чувашии пострадавшим от атак БПЛА окажут единовременную матпомощь

Все пострадавшие при атаках БПЛА на Чувашию получат по 15,6 тысячи рублей

Каждый пострадавший в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Чувашию получит единовременную материальную помощь в размере 15,6 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер республики Владимир Степанов.

Он рассказал, что власти предусмотрели для пострадавших компенсации как за ущерб здоровью, так и за утраченное имущество и поврежденный автомобиль. Кроме того, гражданам полагается единоразовая материальная поддержка.

«Единовременная материальная помощь на каждого пострадавшего составит 15,6 тыс. рублей при условии постоянной прописки в зоне ЧС», — отметил Степанов.

Вице-премьер уточнил, что обратиться за выплатой необходимо в течение одного месяца со дня объявления чрезвычайной ситуации. Жители могут подать соответствующее заявление через многофункциональный центр (МФЦ), отдел социальной защиты по месту жительства или портал «Госуслуги».

9 декабря украинские БПЛА атаковали Чебоксары в Чувашии. В результате ударов пострадали 14 человек. Также в городе выявили повреждение зданий и припаркованных рядом автомобилей. Как писали СМИ, украинские военные использовали для атак дроны типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Саратовской области пообещали выделить средства из резерва на помощь пострадавшим при атаке БПЛА.